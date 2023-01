Continuano i Saldissimi d'Inverno Comet: grandi offerte fino al 25 gennaio

Mentre Trony manda i Prezzi al Tappeto con il nuovo volantino attivo fino al 20 gennaio prossimo, Comet rilancia l’iniziativa promozionale “Saldissimi d’Inverno” con tagli fino al 60% sul prezzo di listino per una vasta gamma di dispositivi d’elettronica e informatica, fino al 25 gennaio 2023.

Avviamo la nostra rassegna delle migliori offerte del momento dai computer portatili, osservando anzitutto il modello MSI GF63 Thin con RTX 3050 e Intel Core i7-11800H a 899 euro al posto di 1.299 euro. Altrimenti, potete acquistare un HP perfetto per ufficio a 699 euro al posto di 999 euro, dotato di Intel Core i7-155U e chip grafico integrato Intel Iris Xe.

La disamina procede con i televisori in sconto, con modelli Samsung che scendono sensibilmente di prezzo per i prossimi dieci giorni. Ad esempio, il Samsung QLED da 55 pollici passa da 1.299 euro a 749 euro, mentre il TV Samsung Neo QLED da 55” scende a 1.199 euro. O ancora, il Samsung OLED 4K da 65” scende di 1.200 euro a 2.299 euro. In alternativa, l’LG OLED da 55 pollici con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e tempo di risposta a 1ms è disponibile a 1.199 euro. Il pagamento può essere sempre effettuato in tre rate senza interessi con PayPal.

In chiusura, vi proponiamo qualche smartwatch in promozione come il Garmin Venu a 179 euro, il Fitbit Versa 3 a 149 euro e il Garmin Forerunner 45 a 99 euro al posto di 149 euro.

Ancora una volta, ricordiamo che tutti questi dispositivi resteranno in offerta fino al 25 gennaio prossimo, sia online che presso i punti vendita Comet in tutta Italia.

Nella giornata odierna abbiamo poi ripreso un notebook Acer con RTX 3050 a 799 euro.