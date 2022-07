Continuano gli sconti del Prime Day su Amazon: Echo Show ed Echo ancora in sconto

Poco dopo aver riportato gli sconti Amazon sui PC portatili Acer, torniamo a discutere delle promozioni proposte dal colosso di Seattle, perchè continuano le offerte sugli smart speaker della gamma Echo, con gli Echo Dot ed Echo che possono essere acquistati a prezzi ridotti.

Di seguito gli sconti:

Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 24,99 Euro (59,99 Euro)

- Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 24,99 Euro (59,99 Euro) Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 19,99 Euro (49,99 Euro)

- Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 19,99 Euro (49,99 Euro) Echo Dot (4ª generazione ) - Altoparlante intelligente con orologio e Alexa - Ceruleo: 29,99 Euro (69,99 Euro)

) - Altoparlante intelligente con orologio e Alexa - Ceruleo: 29,99 Euro (69,99 Euro) Echo (4ª generazione) - Audio di alta qualità - Antracite + Philips Hue Lampadina Connessa (E27), compatibile con Alexa: 64,99 Euro (99,99 Euro)

Su tutti e quattro i modelli viene garantita anche la consegna a stretto giro di orologio, con possibilità di collegare il proprio account direttamente dal prodotto in modo tale da facilitare la configurazione.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse, onde evitare spiacevoli sorprese.