Continuano gli X-Days Mediaworld: gli sconti del 5 Febbraio

Come ampiamente noto, fino al 12 Febbraio saranno disponibili i nuovi X-Days Mediaworld. Si tratta di un'ottima occasione per portare a casa tanti prodotti d'elettronica ed informatica a prezzi molto convenienti. Ecco i migliori sconti di oggi 5 Febbraio 2020.

Tra gli smartphone, Huawei P30 con 128 gigabyte di storage può essere acquistato a 479 Euro, rispetto ai 649 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi Note 8T da 64 gigabyte resta a 229,99 Euro.

Fronte Apple, continuiamo a segnalare l'offerta sull'iPad Mini da 7,9 pollici del 2019 che passa a 399 Euro, mentre l'iPad Pro da 11 pollici WiFi + Cellular e 512 gigabyte di storage è disponibile a 1349 Euro, rispetto ai 1459 Euro del listino Apple.

Per quanto riguarda i PC, invece, l'Acer Aspire 3 è disponibile al prezzo di 429 Euro, ma tra i prodotti legati all'informatica c'è l'hard disk esterno Seagate da 2 terabyte a 79,99 Euro, per un risparmio di 84,99 Euro. In offerta anche la stampante HP Officejet 8015 ad 89,99 Euro, mentre il router AVM FRITZ!Box 7590 passa a 188,99 Euro: in questo caso la riduzione è interessante se si conta che il prezzo di listino è di 269,99 Euro.

Infine, tra i televisori spicca l'offerta sul Samsung QE65Q70RATXZT da 65 pollici a 1049 Euro.

Vi ricordiamo che è disponibile il nostro canale Telegram che consente di accedere a tutte le offerte pubblicate su Everyeye.