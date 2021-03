Il primo contraccettivo maschile è stato testato e sembra funzionare quasi al 100%

Un contraccettivo maschile affidabile non è mai arrivato sul mercato, ma le cose potrebbero presto cambiare. Una collaborazione tra scienziati cinesi e statunitensi ha sviluppato un contraccettivo maschile che sostengono essere reversibile, non ormonale e non tossico almeno nei modelli di topi e primati.

"Non ci sono contraccettivi maschili non ormonali attualmente sul mercato, nonostante decenni di sforzi verso lo sviluppo di 'pillole maschili'", scrivono gli autori in un articolo a Nature Communications. "Qui riportiamo che il triptonide, un composto naturale purificato dall'erba cinese Tripterygium wilfordii mostra effetti contraccettivi maschili reversibili sia nei topi che nelle scimmie".

Il triptonide, secondo un documento scientifico del 2000, sembra ridurre direttamente la produzione di sperma. Da allora, i molti composti isolati sono stati ampiamente studiati come contraccettivi maschili negli studi di laboratorio. Tuttavia, nonostante la riduzione del numero di spermatozoi in vari esperimenti, alcuni di questi composti erano troppo tossici per essere utilizzati in tutta sicurezza.

In un nuovo studio, invece, gli esperti hanno utilizzato un composto del triptonide su topi e 12 scimmie sane. Dopo una singola dose giornaliera, le creature hanno dimostrato una deformazione dello sperma di quasi il 100% tra 3-4 e 5-6 settimane, rendendoli sterili. La fertilità è stata ripristinata una volta interrotto il dosaggio dopo 4-6 settimane, suggerendo la reversibilità del composto.

Non sono stati osservati neanche effetti collaterali. Ovviamente, prima di essere testato sugli esseri umani, il farmaco dovrà essere testato ulteriormente in laboratorio. Insomma, molto probabilmente un giorno anche i maschi potranno utilizzare un contraccettivo.