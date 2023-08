Controllare l'abbonamento Prime su Twitch? Un gioco da ragazzi su Android

È ormai risaputo che con Amazon Prime c'è una sub gratuita su Twitch al mese, ma ciò che potrebbe non essere propriamente chiaro a tutti è come gestire quest'ultima da un dispositivo Android. Risulta dunque giusto approfondire la questione, anche se sapendo dove guardare è tutto un gioco da ragazzi.

Ciò che vi basta infatti fare se siete soliti utilizzare il popolare servizio di livestreaming di proprietà di Amazon da un dispositivo di questo tipo è aprire la relativa applicazione ufficiale e raggiungere la pagina del canale che volete supportare (ad esempio, il canale Twitch di Everyeye). Ribadiamo che chiaramente, per avere la possibilità di iscrivervi gratuitamente, risulta necessario avere una sottoscrizione Amazon Prime attiva, altrimenti è comunque possibile abbonarsi a pagamento.

In ogni caso, una volta raggiunta la pagina del canale di vostro interesse dall'app, noterete in alto a destra la scritta "Abbonati" (o "Abbonato" nel caso una precedente sub risulti ancora attiva). Effettuando dunque un tap su quest'ultima, vi verrà data l'opportunità di abilitare l'abbonamento gratuito con Prime (potreste dover spostare su "On" l'apposito toggle), che è tra le varie opzioni disponibili.

Nel caso in cui invece la sub gratuita relativa all'abbonamento Prime sia già in uso in un altro canale, otterrete comunque l'indicazione "Abbonamento Prime disponibile da", in modo da conoscere la data in cui si "libererà" questa possibilità.



Tra l'altro, dall'app Android vengono usualmente messi ben in evidenza i vantaggi per gli abbonati al canale coinvolto, dunque si tratta sicuramente di un metodo interessante per gestire la propria sub Prime gratuita (potreste semplicemente volervi segnare da qualche parte quando scadranno i vantaggi, così da poter poi tornare per il rinnovo gratuito il mese successivo).