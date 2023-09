Controllare la connessione a Internet per Netflix? C'è l'opzione

Dopo aver trattato la questione dei film più visti su Netflix, è giunto il momento di scendere nel dettaglio di un'altra funzionalità legata alla popolare piattaforma di streaming. Potreste infatti non esserne a conoscenza, ma l'applicazione ufficiale di Netflix offre la possibilità di verificare la bontà della connessione a Internet.

Sì, avete capito bene: di fatto, risulta possibile eseguire una sorta di speedtest legato al mondo dello streaming direttamente mediante l'apposita applicazione ufficiale di Netflix per dispositivi mobili. Ad esempio, su Android basta avviare quest'ultima, selezionare uno dei profili legati all'account e fare tap sull'opzione "Il mio Netflix", presente in basso a destra, così da accedere all'apposito menu.

Dopodiché, non vi resta che premere sull'icona delle tre righe collocata in alto a destra, in modo da poter selezionare la voce "Impostazioni app". A questo punto, scorrendo la pagina, troverete la sezione "Diagnostica", in cui risiede anche l'opzione "Verifica la rete". È proprio facendo tap su quest'ultima, nonché premendo successivamente sul tasto "Inizia test", che potrete verificare che non ci siano problemi relativi alla connessione a Internet.

Più precisamente, a schermo compariranno indicazioni relative sia allo stato dei server che alla connessione, cosa che vi può far comprendere se attualmente ci sono problemi o meno. Tornando al menu "Impostazioni app", però, potrebbe interessarvi eventualmente fare tap sull'opzione "Test di velocità Internet", che avvierà nel browser uno speedtest mediante il portale Fast.com. Insomma, è la stessa Netflix a mettere a disposizione dell'utente funzionalità per effettuare controlli in merito alla connessione a Internet.