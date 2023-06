Si può controllare un PC con la lingua? Tutto sull'esperimento

Il tema dell'accessibilità dell'informatica e dei controller per PC e console è da anni al centro del dibattito nel mondo della tecnologia e dei videogame. Le proposte in tal senso sono tantissime e molto diverse tra loro, ma oggi una si fa notare per i suoi bizzarri presupposti: ora, infatti, è possibile controllare il PC con la lingua.

Al lavoro sulla tecnologia per l'utilizzo della lingua al posto di mouse e tastiera abbiamo Augmental, una startup nata nel Media Lab del MIT di Boston, che ha appena annunciato un nuovissimo prodotto: il MouthPad. L'idea alla base del device è quella di fornire agli utenti con disabilità e impedimenti gravi alle mani e alla braccia un'alternativa ad alta tecnologia per l'utilizzo del computer.

Secondo Tomás Vega, co-fondatore di Augmental, molte delle tecnologie per l'accessibilità dei PC sono obsolete e spesso difficili da usare, mancando di aggiornamenti e revisioni nel corso del tempo: ciò vale per le tecnologie di riconoscimento ottico e per gli assistenti vocali, ma anche e soprattutto per i sistemi di input fisici, come quelli che si basano sul movimento della mascella.

Vega, infatti, ha spiegato che i sistemi di controllo del PC con la bocca esistono da tempo, ma sono ormai antiquati e spesso risultano estenuanti in caso di utilizzo prolungato. Non solo: essi riducono al minimo la privacy dell'utente e, spesso, hanno un impatto negativo sulla salute dentale. Augmental, dunque, vuole risolvere tutti questi problemi.

MouthPad è simile ad un apparecchio dentale, anche se non ha alcuna funzione legata alla salute della bocca. Al contrario, il dispositivo, che viene modificato sulla base della conformazione facciale dell'utente, può collegarsi tramite Bluetooth a qualsiasi device e controllarlo da remoto tramite delle gesture da eseguire con la lingua e con il movimento dei muscoli facciali (per esempio, un morso corrisponde a un click del mouse).

Gli input vengono registrati controllando la posizione sugli assi X e Y della lingua, la sua forma e l'eventuale pressione applicata da quest'ultima sul palato. Il dispositivo può poi essere personalizzato anche nelle gesture sulla base di ciò che gli utenti affetti da disabilità riescono o meno a fare con i muscoli della lingua. Addirittura, Augmental ha confermato di essere riuscita a rendere MouthPad adatto ai videogiocatori che non riescono ad utilizzare un controller.