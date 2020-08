Controllare delle protesi artificiali con il cervello? Siamo sempre più vicini

I ricercatori tentano da anni di creare delle interfacce wireless cervello-computer, ma quando le hanno messe in atto ci è voluta così tanta energia per poter trasmettere i dati che gli impianti surriscaldandosi hanno generato troppo calore, risultando insicuri per il paziente.

I ricercatori di Stanford ormai ci lavorano da diverso tempo, cercando di far avanzare la tecnologia per aiutare le persone a riottenere l’uso degli arti utilizzando il proprio pensiero per controllare le protesi. Come? Creando un dispositivo che si impianta vicino alla superficie del cervello di un paziente.

Ora un team di ingegneri elettrici e neuroscenziati ha dimostrato come sarebbe possibile creare un dispositivo wireless, in grado di raccogliere e trasmettere dai neuroni dei segnali precisi, utilizzando un decimo della potenza degli attuali sistemi cablati. Questi dispositivi sembrerebbero più naturali e offrirebbero ai pazienti una libertà di movimento più ampia. Il dottorando Nir Even-Chen e il collega post dottorato Dante Muratore, descrivono l'approccio del team in un nuovo documento. Per testare la loro idea, gli esperti hanno raccolto dati neuronali da tre primati non umani e un partecipante umano, utilizzando meno energia e rendendo così sicuro l'impianto del dispositivo sulla superficie del cervello.

I risultati hanno convalidato la loro ipotesi che un'interfaccia wireless potesse controllare accuratamente il movimento di un individuo registrando un sottoinsieme di segnali cerebrali specifici all'azione. Il prossimo passo sarà costruire un impianto basato su questo nuovo approccio e procedere attraverso una serie di test verso l'obiettivo finale.