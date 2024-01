Controllare uno smartphone con la lingua? La demo di MouthPad si mostra al CES

Mentre a rubare la scena al CES c'è Rabbit R1 (e si guarda dunque all'intelligenza artificiale), l'edizione 2024 della kermesse di Las Vegas è anche sinonimo di progetti Tech inaspettati. Tra questi rientra la demo di MouthPad, un gadget di accessibilità che permette di controllare uno smartphone con la lingua.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, nonché come si può vedere direttamente in un video pubblicato da Augmental su Twitter X nella giornata del 5 gennaio 2024 (che al momento in cui scriviamo conta oltre 500.000 visualizzazioni), si fa riferimento a "un boccale intelligente per il controllo del computer a mani libere".

Più precisamente, il gadget consente di utilizzare sottili movimenti della lingua per controllare dispositivi che supportano un mouse Bluetooth come metodo di input. Si va insomma dai computer agli smartphone, passando per i tablet e altro. Insomma, si fa riferimento a un dispositivo di accessibilità non di poco conto.

In ogni caso, nella demo di inizio 2024, che potete vedere in calce alla notizia, viene mostrato come MouthPad possa essere utilizzato, ad esempio, per sfruttare le mappe di Google Maps senza dover fare uso di altri metodi di input. Insomma, al giorno d'oggi si può effettivamente controllare uno smartphone con la lingua.