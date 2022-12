Controllate bene gli armadi perché un paio di jeans di 165 anni venduto per 100mila euro

Potreste mai credere che un paio di jeans risalenti a 165 anni fa sono stati venduti per più di 100.000 euro? Recuperati da un naufragio del XIX secolo del relitto della "Ship of Gold", i pantaloni sono stati accaparati all'asta per 114.000 dollari (circa 107.000 euro).

In base al materiale e alla distinta patta a cinque bottoni, la casa d'aste Holabird Americana ritiene che questi fossero uno dei primi jeans realizzati da Levi Strauss & Company intorno al 1850. Sono stati battuti all'asta centinaia di oggetti storici oggetti ritrovati tra i resti della SS Central America, affondata sul fondo dell'Oceano Atlantico nel 1857.

Conosciuta anche come "Nave d'oro", la SS Central America era un piroscafo di 85 metri che viaggiava avanti e indietro tra l'America centrale e la costa orientale degli Stati Uniti. Il suo ultimo viaggio avvenne il 12 settembre 1857, quando l'imbarcazione si stava dirigendo a New York, da Panama, con centinaia di passeggeri e merci provenienti dalla California, tra cui montagne d'oro.

Dopo alcuni giorni di viaggio, alla fine il piroscafo venne colpito da un uragano da qualche parte al largo della costa della Carolina. La nave alla fine affondò insieme a 425 dei suoi passeggeri e 13.600 chilogrammi d'oro. Il relitto venne trovato alla fine degli anni '80 sul fondo dell'Atlantico, insieme a una vasta gamma di reliquie che fornirono uno sguardo incredibile all'era della corsa all'oro.

