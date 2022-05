Quali controller sono compatibili con iPhone? Facciamo chiarezza

Mentre gli appassionati sono in fervente attesa di scoprire come sarà il nuovo iPhone 14, molti utenti si stanno ancora divertendo in sessioni di gioco più o meno intense con il proprio attuale modello. Ma come fare per migliorare l'esperienza?

Naturalmente, con un controller! Sicuramente in molti avranno in casa il vecchio controller della PS4, ormai inutilizzato. Ebbene, forse non tutti sapranno che sia il DualShock 4 che il più recente DualSense di PS5 sono entrambi perfettamente compatibili con iPhone, fatta esclusione per le feature specifiche di quest'ultimo e relative al feedback aptico e ai trigger adattivi.

Per collegarsi, è sufficiente entrare in modalità pairing sul controller seguendo la guida ufficiale e assicurarsi di essere su iOS 13 o versioni successive.

Anche i controller di Xbox più recenti e dotati di connettività bluetooth possono essere collegati ad iOS e, nello specifico, parliamo della versione con Bluetooth del controller di Xbox One (1708), del Controller wireless Elite Series 2, del Controller Adattivo per Xbox e del Controller wireless per Xbox Series.

Se, invece, siete alla ricerca di un nuovo controller da usare appositamente con il nuovo iPhone, è piuttosto semplice trovare modelli compatibili. Infatti, è sufficiente andare alla ricerca di controller certificati Mfi, ovvero Made for iOS, sigla che identifica i prodotti ufficialmente supportati dai device con la mela, come gran parte dei modelli GameSir.

Un controller può rivelarsi un importate alleato nel gaming in mobilità, soprattutto dopo aver provato Xvox Cloud su iOS.