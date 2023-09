Contrordine: niente aumento dei prezzi per iPhone 15 Pro, ma solo per il 15 Pro Max

In netta controtendenza rispetto ai rapporti emersi negli scorsi giorni che davano per certo l’aumento dei prezzi per tutti gli iPhone 15, un nuovo articolo pubblicato da TrendForce riferisce che iPhone 15 Pro partirà negli USA da 999 Dollari e non costerà di più rispetto all’iPhone 14 Pro.

Se confermata, si tratta senza dubbio di una buona notizia dal momento che le voci delle scorse ore parlavano di un aumento del prezzo per iPhone 15 Pro di 100-200 Dollari. Secondo TrendForce però Apple potrebbe decidere di mantenerlo come quello dello scorso anno in quanto i miglioramenti hardware previsti “saranno compensati dalla riduzione dei costi di altre componenti”.

Sul 15 Pro troverà spazio il processore A17, un sensore fotografico da 48 megapixel e - secondo le ultime notizie - Apple proporrà ancora un taglio da 128GB per iPhone 15 Pro. Le cornici dovrebbero essere più piccole e la scocca dovrebbe essere in titanio-alluminio, un aspetto quest’ultimo che contribuirà a ridurre il peso complessivo dello smartphone.

Per quanto riguarda l’iPhone 15 Pro Max, invece, anche TrendForce è d’accordo che il prezzo aumenterà di 100 Dollari: nella fattispecie, lo smartphone partirà da 1.199 Dollari per il modello da 128Gb, mentre la variante da 256Gb verrà venduta a 1.299 Dollari, quella da 512Gb a 1499 Dollari e quella da 1Tb a 1699 Dollari.