Contrordine: niente nuovi iPad fino al 2024, slitta anche iPad Air 6

Nelle scorse ore abbiamo scoperto che iPad Air 6 arriverà nel 2023 con un chip M2 (anziché il più tradizionale SoC della serie A). A riportarlo era il noto insider Apple Mark Gurman, ma ora un altro affidabile leaker ha svelato che non ci sarà alcun lancio iPad nei prossimi mesi: quale delle due fonti ha ragione?

L'ultima indiscrezione arriva dall'analista Ming-Chi Kuo, che su X ha spiegato che l'"uscita dei nuovi modelli di iPad entro fine 2023 è estremamente improbabile". La notizia cozza direttamente con quanto già riportato da Mark Gurman, che aveva spiegato che ad ottobre verrà lanciato l'iPad Air di sesta generazione, anche se la sua release non coinciderà con alcun keynote, ma verrà ufficializzata con un semplice evento stampa.

Come Kuo, anche Gurman ha previsto che i nuovi iPad Mini e iPad Pro arriveranno nel 2024. Non è dunque chiaro se il nuovo iPad Air sia slittato all'ultimo minuto o se semplicemente non fosse mai stato in programma per il 2023. In effetti, l'iPad Air 5 è stato lanciato a inizio 2022, perciò un lancio del suo successore a inizio 2024 sarebbe coerente con un ciclo di vita biennale del prodotto. Invece, una release entro fine 2023 si avvicinerebbe ad un ciclo di vita di 18 mesi, inferiore alla media dei tablet di Cupertino.

In parallelo, qualche giorno fa sempre Ming-Chi Kuo ha spiegato che Apple non lancerà i Macbook M3 nel corso del 2023, ma che anche questi dispositivi verranno presentati ad inizio 2024. Mark Gurman, così come altri leaker, ha invece anticipato che i primi Macbook M3 arriveranno ad ottobre, ben prima di quanto previsto dall'analista taiwanese, secondo cui tra settembre 2023 e marzo 2024 non verranno lanciati altri prodotti targati Apple.

Ciò su cui entrambi gli insider concordano, invece, è che non ci sarà alcun keynote Apple nel mese di ottobre: al contrario, i prossimi dispositivi delle linee Mac, Macbook e iPad verranno lanciati tramite comunicato. Ovviamente ammesso che vengano veramente presentati prima del prossimo anno.