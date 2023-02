Controverso esperimento lascia 20 bambini soli in casa: ecco cosa è successo

Di esperimenti controversi la storia ne è piena, ma quando si parla di bambini la situazione diventa ancora più spinosa. Qualche anno fa c'è stato un reality show nel Regno Unito che ha visto lasciare 10 bambini e 10 bambine in case separate per prendersi cura di se stessi... senza la supervisione di un adulto.

I ragazzini avevano un'età compresa di 11 o 12 anni. Decisamente troppi piccoli per prendersi cura di loro stessi, ma abbastanza grandi per seguire delle regoli generali e socializzare a vicenda. Agli abitanti della casa è stato fornito cibo, denaro, giocattoli e attrezzature per la pulizia. Ovviamente dietro le quinte c'era un team di professionisti pronti a intervenire in caso di problemi di sicurezza, ma non potevano in alcun modo intervenire durante la loro vita quotidiana.

Inizialmente, mentre le ragazzine riuscivano a cucinare, pulire e organizzare persino una sfilata di moda a scopo di intrattenimento, i ragazzini hanno iniziato subito a sporcare la casa e scrivere sui muri. Come se non bastasse, quest'ultimi si sono subito divisi in due gruppi, dormendo in due camere da letto diverse e creando delle piccole faide tra loro. Successivamente anche le ragazze hanno mostrato dei comportamenti similari: molte di loro si maltrattavano a vicenda, e alla fine due delle partecipanti hanno deciso di lasciare la casa prima che l'esperimento fosse finito.

Ironia della sorte, gli addetti ai lavori hanno affermato che non è stato possibile estrapolare molti dati dall'esperimento, a causa della presenza delle telecamere e per la natura dello show (è finito male come l'esperimento Biosfera 2). Insomma, sicuramente uno spettacolo di dubbio gusto da molti punti di vista.