Il controverso test dello specchio, tecnica per capire se un animale è 'cosciente di sé'

Nel 1970 lo psicologo americano Gordon Gallup Jr. escogitò un test per capire se gli animali potessero avere autoconsapevolezza di loro stessi facendoli "semplicemente" specchiare. Se durante la visione della loro immagine nello specchio riescono a riconoscersi, passano il test col pieno dei voti, in caso contrario no.

Manco a dirlo, solo pochissimi animali sono riusciti a superare la prova, come alcune grandi scimmie, un solo elefante, delfini e qualche uccello. D'altra parte, invece, ci sono stati anche numerosi primati, tra cui babbuini e gorilla, a non aver superato il test, così come leoni, panda, gatti e moltissime altre creature.

L'esperimento è affidabile? In realtà è stato raggiunto un accordo generalmente accettato sul fatto che gli animali possono essere autocoscienti in modi non misurati dal test dello specchio, come dal semplice distinguere tra canti e odori propri e altrui. La prova di Gallup, infatti, è stata ampiamente criticata perché capace di creare falsi negativi e falsi positivi.

Ad esempio, i cani (che non hanno superato il test) utilizzano principalmente l'olfatto e l'udito; la vista è usata in terzo luogo. I detrattori sostengono inoltre che il metodo del riflesso causi aggressività in alcune specie, impedendo così all'animale di considerare con calma ciò che effettivamente rappresenti la sua immagine. Questo potrebbe essere il motivo per cui gorilla e altre scimmie non superano la prova.

Insomma, è stato dimostrato che l'intelligenza di alcuni animali sia davvero incredibile e il "Mirror Test" è solo una piccolissima parte delle abilità di queste creature.