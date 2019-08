Conversazioni di Siri ascoltate da Apple: licenziati 300 dipendenti

Lo scorso mese era emersa sul web la notizia che dopo Amazon, anche Apple ascoltava regolarmente le conversazioni con Siri degli utenti, per migliorare l'assistente vocale. Il colosso di Cupertino per la prima volta ha confermato le indiscrezioni e si è scusato con gli utenti per non essere stato in grado di garantire la loro privacy.

"Come risultato della nostra revisione abbiamo realizzato di non essere stati interamente all'altezza dei nostri alti ideali, e per questi ci scusiamo" afferma Apple in una nota, in cui ha annunciato l'introduzione di una nuova serie di pratiche che le consentiranno di fare in modo che i dati degli utenti restano al riparo.

L'interruzione della registrazione sarebbe cominciata già dal 2 Agosto, quando la casa della Mela ha messo fine al programma di grading a seguito dell'inchiesta del Guardian secondo cui dipendenti di società terze avrebbero anche ascoltato registrazioni private e "registrato coppie che facevano sesso".

Alla luce di tale decisione, Apple avrebbe anche licenziato oltre 300 persone nella struttura di Cork che si occupavano del programma. Si tratta contractor terzi che lavoravano direttamente per la compagnia di Tim Cook su un progetto che prevedeva la revisione delle registrazioni di Siri per verificare la presenza di eventuali errori.