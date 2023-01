Convertire un'immagine WebP in JPG o PNG? Si può fare rapidamente

Quando si scarica una immagine da Internet, specialmente da alcuni siti Web, il formato con cui arriva sul nostro PC, tablet o smartphone spesso è WebP. Si tratta di un formato molto leggero e “di nuova generazione”, come viene definito da Google, ma non sempre è pratico: come si converte un file WebP a JPG o PNG?

Prima di tutto, in quali casi è utile o necessario passare dal tipo .webp a .jpg o .png, considerati ormai formati tradizionali? Principalmente nel caso in cui ci sia il bisogno di effettuare delle modifiche all’immagine: se da un lato bisogna ammettere che i file WebP risultano meglio compressi e con una dimensione meno importante a parità di qualità di colori e forme, dall’altro è doveroso osservare come l’estensione .webp non risulti ancora supportata da diversi browser meno popolari e, soprattutto, da programmi per il fotoritocco. In più, il formato PNG supporta pienamente la trasparenza e consente un’organizzazione migliore delle immagini sui siti Web.

Chiarite le differenze chiave tra i detti formati, è il momento di vedere come effettuare la conversione da WebP a JPG, PNG o altri formati ancora. In realtà è molto semplice, dato che esistono siti interamente dedicati a questo rapido processo. Un esempio è CloudConvert, portale che consente di passare da un formato di immagine a un altro scegliendo tra molte tipologie, dal 3FR all’XPS: basta selezionare WebP e il formato d’interesse sulla pagina dedicata, caricare l’immagine trascinandola sulla finestra o selezionandola da PC, Google Drive, Dropbox o OneDrive, e premere infine sul pulsante Convert.

Le conversioni gratuite hanno però un limite: dopo un certo numero di file o una certa quantità di tempo trascorsa sul portale, quest’ultimo blocca l’accesso consigliando di comprare uno dei piani a pagamento con abbonamento mensile. Aggirare questo inconveniente è però facilissimo, dato che esistono altri portali simili come Convertio: il funzionamento è lo stesso, tra l’altro; quindi, vi basterà seguire la guida presente sopra.

