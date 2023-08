Trovato un modo per convertire la plastica in piccole saponette

Un gruppo di chimici è riuscito a trasformare, attraverso un metodo innovativo, i rifiuti di plastica in diverse sostanze presenti nei detergenti e nel sapone. Che si tratti di un nuovo modo per riciclare la plastica? Vediamo in cosa consiste la ricerca.

Circa il 60% di tutta la plastica prodotta finisce, in un modo o nell'altro, per inquinare l'ambiente; solo un decimo dei rifiuti vengono riciclati, e non sempre in materiali di qualità. L'obiettivo degli scienziati è invece quello di ottenere delle materie prime di valore grazie al riciclo.

Secondo un recente studio su Science, ora abbiamo un modo per trasformare la plastica nei cosiddetti "tensioattivi", ovvero le sostanze che hanno la proprietà di ridurre la tensione fra i materiali liquidi o solidi. Queste sostanze formano la base del sapone, fin dal suo primo utilizzo nell'antichità.

"Per me i rifiuti di plastica sono più accessibili del petrolio," afferma il chimico Guoliang Liu. "Non dobbiamo andare nelle profondità dell'oceano o sottoterra per estrarlo ormai."

Per avviare il processo di trasformazione, Liu e i suoi colleghi hanno sviluppato uno speciale reattore in grado di riscaldare attentamente e condensare la plastica in una cera chimicamente più simile ai tensioattivi. Questi ultimi infatti possiedono una catena di atomi di carbonio più corta, e aggiungendo atomi di ossigeno alla catena originaria, è infine possibile convertire la plastica in un tensioattivo.

In teoria, il risultato è un prodotto chimicamente diverso dalla plastica, il che significa sicuro per l'ambiente e pronto ad essere utilizzato come saponette (con la dovuta aggiunta di fragranze). I ricercatori però possono produrre solo mezzo grammo di sapone alla volta, e nuove ricerche saranno necessarie per capire come ampliare il processo.

Nel frattempo, potremmo diventare più efficienti nel riciclare la plastica grazie a dei funghi in grado di mangiarla.