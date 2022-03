Una convinzione comune sugli squali è stata appena sfatata dai biologi

Studiare delle creature che vivono nel mare non è facile. Proprio per questo motivo, anche se sono praticamente gli animali più famosi dell'Oceano, molti scienziati credevano che gli squali non dormissero praticamente mai. Sarà vera una cosa del genere?

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Biology Letters, conferma finalmente che questi animali dormono proprio come noi. "Abbiamo fornito la prima prova fisiologica del sonno negli squali", scrive il team della ricerca nel loro articolo. Gli esperti hanno studiato una specie di squalo nota per essere notturna chiamata Cephaloscyllium isabellum (sapete che gli squali stanno scomparendo dalla costa?).

In uno studio precedente gli scienziati avevano osservato che, attraverso la stimolazione elettrica, ci volesse più energia per "svegliare" l'animale da uno stato che si pensasse fosse quello del sonno. Il monitoraggio degli squali per 24 ore ha rivelato che i loro livelli di ossigeno sono diminuiti costantemente durante questi periodi di riposo.

Gli squali chiudevano gli occhi mentre dormivano durante il giorno, suggerendo che questa chiusura fosse probabilmente associata a fattori esterni come la presenza di luce; di notte, invece, il 38% degli squali teneva gli occhi aperti, anche durante il sonno profondo. Mentre si trovavano tra le braccia di Morfeo, inoltre, le creature tenevano i loro corpi piatti.

Insomma, così come fanno i pesci, anche gli squali dormono.