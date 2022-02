Cooler Master, che anniversario: un PC 'sneaker' e un case mini-ITX modulare

Entrato di diritto nella nostra classifica dei migliori case Mini-ITX, il Cooler Master NR200 ha riscosso un inaspettato successo per via del suo eccezionale rapporto qualità prezzo. Oggi parliamo, invece, di quello che potrebbe essere il suo erede spirituale.

Infatti, in rete sono da poco apparse le prime immagini del piccolo - e splendido - Cooler Master Mini X, un prodotto pensato per il segmento SFF (Small Form Factor) e visibile anche nel contesto del Chronos Summit 2022, appuntamento ospitato da Cooler Master per svelare la sua lineup di quest'anno.

A catturare l'attenzione sono senza dubbio le particolari combinazioni di colore e l'alternanza fra esse all'interno dello stesso case, oltre alla totale assenza di pannelli di vetro. Sappiamo ancora davvero poco di questo piccolo gioiello; tuttavia, trattandosi di un case Mini ITX, la compatibilità sarà da valutare per ogni singola componente. Due i punti interrogativi principali: il supporto agli AIO e la lunghezza delle schede video supportate.

A ogni modo, sembra che i pannelli laterali e superiori saranno intercambiabili, quindi con una sorta di matrice modulare, in modo da poter cambiare colore a nostra discrezione.

Oltre a questo meraviglioso case SFF, Cooler Master ha mostrato anche un PC a forma di sneaker. Per i suoi 30 anni, l'azienda ha pensato di fare qualcosa di atipico. Ecco che, in collaborazione con il modder JMDF, nasce Cooler Master Sneaker X, dopo che l'autore ne aveva mostrato il prototipo già alle Case Mod World Series 2020.