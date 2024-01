Cooler Master senza freni: ecco l'alimentatore da 2800W per 4 RTX 4090

Si parla ormai da più di due anni dei nuovi connettori PCIe Gen5 per l'alimentazione, adottati da NVIDIA per la sua Serie 40 e in grado di migliorare il cable management e la sicurezza grazie a un'ampia portata che consente di alimentare anche una RTX 4090 con un singolo cavo.

Se il team verde ha in un certo senso fatto da apripista per il mercato delle schede video, di diverso avviso è stato il settore degli alimentatori, decisamente più cauto nel lanciarsi in questo nuovo standard. Nonostante gli alimentatori "nativi" PCIe Gen5 siano ormai presenti sul mercato da più di un anno, la loro adozione non è ancora decollata del tutto, ma Cooler Master ha deciso di mostrare i muscoli con una nuova serie di alimentatori di fascia altissima.

I nuovi X Mighty osano forse anche più del dovuto e vengono proposti nei tagli da 2000W e da 2800W, offrendo addirittura un set da più connettori di nuova generazione, due e quattro, rispettivamente. Ogni connettore è capace di erogare fino a 600W, offrendo la possibilità di alimentare quindi fino a quattro RTX Serie 40 contemporaneamente.

A garantire la sicurezza e la stabilità del sistema c'è chiaramente il pieno supporto allo standard ATX 3.1, mentre la piattaforma scelta dal produttore è di tipo "digitale" e consente il monitoraggio e la personalizzazione delle prestazioni dell'alimentatore direttamente dal PC tramite il software MasterCTRL.