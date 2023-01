Cooler Master, il PC da gaming del futuro è a forma di squalo: presentato Shark X

I giocatori su PC potrebbero presto entrare in una nuova generazione di postazioni da gaming: dopo aver scoperto la postazione “definitiva” Cooler Master Orb X Gamepod, arrivano oggi le novità della compagnia di Taipei per quanto riguarda i case per PC. E che case: al CES, l’azienda ha svelato un futuristico PC da gaming a forma di squalo.

Il PC è stato chiamato Cooler Master Shark X, e si basa sulla mod del 2019 chiamata Leviathan, realizzata dal modder Inony. Si tratta di un vero e proprio squalo robotico, catturato nel momento in cui sta per uscire dall’acqua, e che ovviamente al suo interno ha lo spazio per contenere una scheda madre, una CPU, una GPU e (si spera) un raffreddamento di dimensioni adeguate.

Inoltre, Shark X appoggia su una base esagonale con illuminazione RGB, che in realtà segna anche i dettagli dello squalo stesso, come i suoi occhi e le sue pinne. Lo spazio interno al case vi permetterà di alloggiarvi una scheda madre Mini-ITX e altre componenti relativamente piccole in termini di dimensioni: insomma, non aspettatevi che la vostra NVIDIA RTX 4090 sia delle misure giuste per trovare spazio nella pancia dello squalo di Cooler Master.

Nel corso del 2023, Cooler Master lancerà un PC preassemblato utilizzando il case Shark X, permettendovi così di avere una build prefabbricata senza il problema di dover scegliere componenti dalle dimensioni adatte (e senza doverle far entrare in un case dalla forma così strana). La build avrà un raffreddamento AIO per la CPU da 120 mm, un alimentatore SFX e un’antenna per il Wi-Fi posizionata nella pinna posteriore dello squalo. Sfortunatamente, per ora non ci sono informazioni sulle altre componenti del PC, come CPU, GPU e RAM, che saranno rivelate nel corso del 2023.

I colleghi di Tom’s Hardware, che hanno avuto la possibilità di dare un’occhiata a Cooler Master Shark X in anteprima, hanno spiegato che “si tratta di un case davvero resistente, con un design impressionante. Sembrava un prodotto vero, non un concept come tanti se ne vedono al CES”.