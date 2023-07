Cooler Master ha una sorpresa: ecco il cavo per RTX 4090 che non si brucia

Sin dal lancio dei nuovi connettori 12VHPWR e dai primi problemi con le GPU NVIDIA, i produttori hanno avviato campagne di studio per cercare di migliorare la situazione facilitandone l'assemblaggio e il cable management.

Mentre NVIDIA e PCI-SIG lavorano su un connettore aggiornato, che prenderà il nome di 12V-2x6, abbiamo già assistito ad alcune interessanti soluzioni alternative o, per così dire, workaround, più o meno geniali a seconda del caso.

Nel corso dei mesi, si è visto come anche l'elevata torsione possa essere un problema ed è così che sono nati i primi adattatori a 90 ° per questi connettori, riducendo appunto questo tipo di stress fisico. A questo proposito, è interessante dare un'occhiata al nuovo alimentatore presentato da Cooler Master, che integra proprio un cavo 12VHPWR già piegato di fabbrica, senza bisogno di adattatori, correttamente orientato per le schede video NVIDIA Serie 40. Una nota di merito per l'azienda, ma vale la pena notare che questa soluzione potrebbe non essere del tutto compatibile con le RTX Serie 30 o perlomeno solo in parte, in virtù del diverso posizionamento dei connettori su queste schede.

Oltre alla disposizione, il connettore Cooler Master dovrebbe migliorare il profilo della sicurezza anche in termini di composizione, essendo il 25% più spesso e con temperature mediamente più basse di 5 °C.

Non è ancora chiaro quali saranno gli alimentatori dotati del nuovo connettore, ma è possibile ipotizzare che i PSU di nuova generazione di fascia elevata adotteranno questa soluzione. Staremo a vedere.

Una cosa è certa: la soluzione più divertente e geniale, probabilmente, ce l'ha data MSI con il connettore 12VHPWR giallo: secondo l'azienda, l'alto contrasto impedirebbe all'utente di inserire solo parzialmente il cavo, prevenendo le problematiche di sicurezza.