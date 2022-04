Coop Online, promozioni sugli iPhone ricondizionati: si parte da 219 euro

Non c'è solamente Amazon a mettere in sconto gli iPhone. Infatti, anche Coop Online ha deciso di lanciare delle promozioni in tal senso. Tuttavia, questa volta si fa riferimento a un buon numero di iPhone ricondizionati.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione dedicata agli iPhone ricondizionati del portale Coop Online include ora diverse promozioni che rimarranno attive fino all'11 maggio 2022, ovviamente salvo esaurimento scorte (dato che si fa riferimento a prodotti ricondizionati). Più precisamente, al momento in cui scriviamo sono disponibili 13 modelli di iPhone ricondizionati in offerta.

Coop Online: 13 iPhone ricondizionati in promozione, a partire da 219 euro

Di seguito la lista delle promozioni lanciate da Coop Online.

Insomma, sono disponibili parecchi iPhone ricondizionati a prezzo scontato (e non manca il ritiro gratuito in negozio). Potrebbe dunque trattarsi della giusta occasione per chi stava tenendo d'occhio già da tempo i modelli coinvolti. In ogni caso, chiaramente informatevi per bene sullo stato dei prodotti, prima di effettuare eventualmente l'acquisto.