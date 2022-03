CoopVoce: 20 Euro in regalo effettuando portabilità, piani a partire da 4,90 Euro al mese

Dopo avervi proposto le varie offerte di portabilità Vodafone attivabili a marzo 2022, spostiamoci verso l’orizzonte degli operatori virtuali per trattare una promozione estremamente interessante proposta da CoopVoce: 20 Euro di traffico telefonico in regalo effettuando la portabilità, ma solo per un periodo di tempo limitato!

Come ripreso da MondoMobileWeb, a partire dal 7 aprile 2022 e fino al 4 maggio 2022 sarà possibile sfruttare questa nuova promozione che consente ai nuovi clienti CoopVoce di completare la portabilità all’operatore virtuale ottenendo gratuitamente 20 Euro di traffico residuo bonus. Questa iniziativa sarà accessibile richiedendo le nuove SIM presso punti vendita, Self SIM o anche online, con un massimo di un bonus per singolo cliente.

Tra le offerte attivabili in questo momento troviamo la più economica CoopVoce Evo Voce & SMS che include ogni mese chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso e mobile in Italia e 1000 SMS verso tutti a soli 4,90 Euro al mese. Altrimenti potrete aggiudicarvi CoopVoce Evo 30 con minuti illimitati, 1000 SMS e 30 Giga in 4G su rete TIM a 6,90 Euro al mese. Infine, CoopVoce Evo 100 viene proposta sempre con chiamate illimitate e 1000 SMS verso tutti, ma anche 100 Giga in 4G TIM a 8,90 Euro al mese.

I costi iniziali previsti sono fissati a 10 Euro per la SIM, di cui 5 Euro di traffico telefonico, con l’aggiunta di una prima ricarica per la prima mensilità. In caso di acquisto online con spedizione a domicilio, il costo complessivo sarà pari a 9,90 Euro e comprende attivazione, SIM, spedizione e prima mensilità anticipata.

Restando nel mondo della telefonia mobile, eccovi le offerte TIM disponibili a fine marzo 2022.