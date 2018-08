CoopVoce: 30 euro omaggio, promo 3 euro con SMS, minuti e GB; Accenni ad iPhone flessibile

CoopVoce sembra voler fare sul serio. Infatti, il primo operatore virtuale made in Italy ha lanciato delle interessanti offerte per contrastare iliad & Co. e ha parlato sul suo sito dell'iPhone flessibile.

In particolare, a quest'ultimo è stato dedicato un articolo titolato "L'iPhone del futuro? Flessibile". Prima d'ora, l'operatore telefonico non aveva mai rilanciato in questo modo delle semplici indiscrezioni. Che disponga di ulteriori informazioni in merito? A nostro modo di vedere si tratta solamente di un articolo basato su rumor, ma non ci è dato saperlo con certezza e si tratta sicuramente di una notizia interessante.

Passiamo ora, però, alla parte concreta di quanto offre CoopVoce. Ebbene, con l'arrivo di iliad, tutti gli altri operatori telefonici hanno dovuto in qualche modo adeguarsi. CoopVoce non è da meno e la sua risposta arriva con due interessanti promozioni: ChiamaTutti Full e ChiamaTutti 100. La prima è attivabile fino al 5 settembre e punta molto sui 30 euro di traffico telefonico bonus in omaggio che verranno erogati a chi passa a CoopVoce attivando e ritirando la SIM in un punto vendita. Per il resto, l'offerta comprende 8G in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a 10 euro al mese. Per i già clienti, che però non possono accedere al bonus omaggio, il costo di attivazione è di 9 euro, mentre l'attivazione di una SIM da parte dei nuovi arrivati costa 10 euro (5 euro inclusi come traffico telefonico).

Stando a quanto riportato da TecnoAndroid, il costo della promozione ChiamaTutti 100 verrà invece presto portato da 5 a 3 euro. Al momento in cui scriviamo, il sito ufficiale riporta ancora un costo di 5 euro, ma a quanto pare presto verrà modificato. Ricordiamo che l'offerta in questione garantisce 1GB in 4G, 100 minuti e 100 SMS. Insomma, si tratta di un piano pensato per coloro che non usano troppo la connessione dati e vogliono risparmiare il più possibile.