CoopVoce festeggia 15 anni con Evo 200, offerta con 200 Giga a 7,90 Euro al mese

L’operatore virtuale CoopVoce si prepara a festeggiare i suoi 15 anni di attività nel settore della telefonia mobile lanciando Evo 200, offerta da 7,90 Euro al mese con un pacchetto dati decisamente competitivo. Se siete interessati alla portabilità, preparatevi alla sua disponibilità a partire dal 1° giugno 2022.

Come anticipato da MondoMobileWeb, l’operatore basato sulla rete TIM consentirà a tutti i nuovi clienti e anche ai già clienti di sottoscrivere Evo 200 online e presso punti vendita Coop tra il 1° giugno e il 15 giugno. Da che bundle dati è composto questa promozione? Si parla di minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, 1000 SMS verso tutti i numeri di cellulare italiani e 200 Giga in 4G per la navigazione Internet.

In caso di attivazione online da nuovi clienti, l’operatore virtuale chiederà il pagamento di 9,90 Euro per spedizione, attivazione, SIM e prima mensilità; in caso di attivazione presso supermercati Coop, la SIM costerà 10 Euro e otterrete 5 Euro di credito residuo oltre al pagamento della prima mensilità anticipata.

Al contrario, coloro che effettueranno la portabilità nei negozi e online vedranno i costi di attivazione e del primo mese ridotti a zero. Altra evenienza speciale riguarda coloro che attiveranno Evo 200 tramite Self SIM a 9,90 Euro: l’acquisto della scheda telefonica confezionata, infatti, al momento dell’attivazione online porterà al ricevimento di un bonus di traffico telefonico pari al costo di 9,90 euro, cosicché SIM e prima mensilità abbiano costi sempre pari a zero Euro. Infine, i già clienti CoopVoce potranno accedere a Evo 200 pagando 9 euro una tantum tramite credito residuo della SIM.

