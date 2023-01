CoopVoce lancia offerta da 8,90 euro al mese: 200 Giga e primo mese in regalo

Pochi giorni dopo il lancio di Iliad Giga 100, offerta telefonica da 7,99 euro al mese proposta dalla società di Benedetto Levi, dal mondo degli operatori virtuali riprendiamo un’altra promozione molto interessante: CoopVoce Evo 200 da 8,90 euro al mese è disponibile con ben 200 Giga e il primo mese in regalo.

Come fatto notare dai colleghi di MondoMobileWeb, sul sito ufficiale dell’operatore in questione si può trovare da oggi, 12 gennaio 2023, l’offerta Evo 200 per nuovi e già clienti, in portabilità e con nuovi numeri, in una versione mai vista prima e rinnovata con l’inizio di quest’anno.

Nel bundle dati risultano inclusi, esattamente come per il pacchetto originale, 200 Giga di Internet in 4G, 1000 SMS verso tutti e minuti illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale. Una volta esauriti gli SMS si pagano 0,12 euro per singolo messaggio, come anche nel caso di mancato rinnovo. Se il credito residuo non è sufficiente a pagare la tariffa mensile, infatti, si passa automaticamente al piano base SuperFacile che prevede anche il pagamento di 0,12 euro al minuto per le chiamate, fino al caricamento di soldi a sufficienza per eseguire il rinnovo.

Essendo CoopVoce un operatore basato sulla rete TIM, si può godere della rete 4G con velocità massime di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. In roaming UE, invece, si ottengono 8 Giga al mese. L’attivazione di CoopVoce Evo 200 richiederebbe normalmente il pagamento di 9,90 euro una tantum online o di 19 euro presso i negozi Coop; tuttavia, l’iniziativa attuale abbassa a zero i costi per primo mese e attivazione sia nei punti vendita, sia sul sito Web.

