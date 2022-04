CoopVoce lancia offerta bomba: raddoppia Giga per sempre su offerta da 8,90 Euro al mese

Manca ancora qualche giorno all’inizio dell’iniziativa CoopVoce che regala 20 Euro di traffico con la portabilità. Ciononostante, l’operatore virtuale ha deciso di lanciare una ulteriore promozione che consente di raddoppiare i Giga per sempre a un piano tariffario da 8,90 Euro al mese, ma solo per pochi giorni!

Visitando il sito ufficiale CoopVoce veniamo accolti da una schermata inedita da cui riprendiamo quanto segue: “Porta il tuo numero in CoopVoce entro il 03/04: con EVO 100 hai 200GB a 8,90€ al mese PER SEMPRE, con minuti illimitati e 1000 SMS. Promo valida solo online con il codice PESCE22”.

Insomma, fino al 3 aprile 2021 sarà possibile accedere all’offerta CoopVoce EVO 100 passando da 100 Giga a 200 Giga di Internet mobile in 4G per sempre, semplicemente utilizzando il codice promozionale “PESCE22” una volta visualizzato il campo “codici promozionali” su schermo. Per il resto, il pacchetto resterà lo stesso sempre proposto dall’operatore: 1000 SMS verso tutti i numeri italiani e minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi numero nazionale.

L’attivazione di questa promo speciale varrà solamente per utenti che attiveranno una nuova SIM CoopVoce con l’offerta EVO 100 richiedendo la portabilità del proprio numero da qualsiasi altro operatore nazionale, ed esclusivamente online, anche con ritiro SIM presso punti vendita Coop. L’unico costo aggiuntivo da sostenere è pari a 9,90 Euro per spedizione, attivazione e pagamento SIM e prima mensilità anticipata.

Sempre restando nel campo della telefonia, oggi scatteranno i rincari TIM per alcune offerte di rete fissa.