CoopVoce lancia offerta speciale da 3,90 euro al mese: ecco cosa include

In seguito al lancio della offerta da 7,90 euro al mese con prima mensilità in regalo, CoopVoce torna all’attacco con una ottima offerta disponibile a 3,90 euro al mese: si chiama EVO Voce&SMS Special e, per tutti coloro che non hanno bisogno di dati mobili, è una promozione davvero imperdibile.

Dalla pagina dedicata sul sito ufficiale dell’operatore virtuale possiamo notare tutti i dettagli fondamentali di questo piano tariffario: con EVO Voce&SMS Special si ricevono minuti illimitati e 1000 SMS sulla rete mobile 4G di TIM, al prezzo mensile di 3,90 euro per sempre. Non mancano poi servizi extra come “Ti ho Cercato”, il blocco dei numeri a sovrapprezzo e l’assistenza tecnica rapida via App e Chat. Inoltre, non ci sono vincoli e costi extra.

Procedendo con l’attivazione online, difatti, il costo del primo mese, della spedizione e della SIM è pari a zero euro. Fino al 3 marzo 2023 potranno accedervi tutti i nuovi clienti, sia in portabilità da qualsiasi operatore mobile nazionale, sia con un nuovo numero.

Ma non ci sono proprio dati mobili? In realtà, CoopVoce include 100MB di traffico internet mobile nel pacchetto e, sorprendentemente, una volta passata tale quota è possibile continuare a navigare a costo zero a una velocità ridotta a 32 Kbps. Normalmente, la rete opera a velocità massime di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Insomma, potete utilizzare questa offerta solo per leggere i messaggi WhatsApp senza scaricare immagini e video dalle conversazioni.

Parlando dell’operatore principale, invece, ricordiamo che ci sono nuove rimodulazioni TIM in arrivo ad aprile.