CoopVoce lancia ufficialmente Evo 200, offerta da 7,90 Euro al mese: cosa include

Esattamente come anticipato a fine maggio, CoopVoce festeggia i suoi 15 anni con una nuova offerta bomba per chi vuole attivare una nuova SIM o effettuare la portabilità da altri operatori: ecco a voi Evo 200 da 7,90 Euro al mese, piano mobile con un bundle dati davvero interessante. Cosa include? Rivediamolo assieme.

In occasione dell’introduzione sul sito ufficiale CoopVoce, torniamo a parlare in queste pagine di Evo 200: si tratta di una offerta attivabile da queste ore e fino al 15 giugno prossimo, con un pacchetto dati composto da 1000 SMS verso qualsiasi numero mobile italiano, minuti illimitati di chiamate verso tutti e 200 Giga in 4G.

L’attivazione, tra l’altro, sarà gratuita per chi effettua la portabilità; i nuovi clienti, invece, dovranno sostenere un costo pari a 9,90 euro in caso di attivazione online, comprensivo di spedizione, SIM, prima mensilità e attivazione. Al contempo, presso un negozio Coop è richiesto il pagamento di 10 Euro, di cui 5 Euro di traffico telefonico incluso al primo utilizzo, e di una ricarica per la prima mensilità. I già clienti CoopVoce, infine, potranno procedere con l’attivazione di Evo 200 pagando il contributo di 9 Euro una tantum, scalati direttamente dal credito residuo della SIM.

