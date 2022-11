CoopVoce lancia ufficialmente offerta Black Friday con Giga illimitati

Pochi giorni addietro abbiamo anticipato il possibile lancio della offerta speciale CoopVoce per il Black Friday 2022. Ebbene, è tutto ufficiale: l’operatore virtuale basato sulla rete TIM offre da ieri, 19 novembre 2022, il piano Evo Giga Unlimited da 9,90 euro al mese, ma solo per pochi giorni.

Fino al 28 novembre 2022, infatti, CoopVoce permetterà a qualsiasi nuovo cliente di attivare Evo Giga Unlimited Speciale Black Friday sia presso i punti vendita Coop aderenti, sia online sul sito ufficiale dell’operatore con successivo ritiro in negozio o spedizione a casa.

Nel pacchetto dati, esattamente come anticipato, si trovano minuti di chiamate senza limiti verso qualsiasi numero italiano, fisso o mobile che sia, assieme a 1000 SMS e Giga di Internet illimitati su rete 4G a massimo 10 Mbps di download e upload. L’attivazione richiede il pagamento di 9,90 euro durante la richiesta di portabilità da qualsiasi altro operatore italiano, ma esclusivamente online; in caso di attivazione presso i punti vendita Coop, invece, vengono richiesti 19,90 euro per attivazione e prima ricarica telefonica minima. Infine, con attivazione online e ritiro in supermercato Coop vengono sempre richiesti 19,90 euro.

Parlando sempre di offerte telefoniche per questo mese, ecco i piani di portabilità TIM di novembre 2022.