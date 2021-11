CoopVoce pensa già a Natale: 30 Euro di credito gratis con queste offerte

In seguito all’offerta di Halloween con 15 Euro in regalo sul credito residuo, CoopVoce pensa ai nuovi clienti anche in vista delle festività natalizie. Ritorna infatti la promozione dell’operatore virtuale che consente di ottenere 30 Euro di traffico telefonico bonus in caso di portabilità verso offerte specifiche: di quali si tratta?

Innanzitutto, come precisa anche MondoMobileWeb, la promozione di cui stiamo parlando resterà attiva dal 2 dicembre 2021 al 10 dicembre 2021, ovverosia poco più di una settimana di tempo per aggiudicarsi il credito residuo in regalo. Inoltre, il bonus sarà erogato solamente verso nuovi clienti che attivano una nuova SIM con portabilità da altri operatori nazionali.

Le offerte telefoniche interessate sono le seguenti:

CoopVoce Evo 100 , con minuti illimitati di chiamate verso tutti, 1000 SMS e 100 Giga di traffico 4G a 8,90 Euro al mese;

, con minuti illimitati di chiamate verso tutti, 1000 SMS e 100 Giga di traffico 4G a 8,90 Euro al mese; CoopVoce Evo 30 , anch’essa con chiamate illimitate, 1000 SMS ma 30 Giga in 4G a 6,90 Euro al mese;

, anch’essa con chiamate illimitate, 1000 SMS ma 30 Giga in 4G a 6,90 Euro al mese; CoopVoce Evo Voce & SMS con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 Mega di traffico mobile in rete 4G a 4,50 Euro al mese.

Per l’attivazione sarà necessario pagare 10 Euro per la SIM, di cui 5 di traffico telefonico incluso e a cui viene aggiunta poi la ricarica telefonica per la prima mensilità. In caso di acquisto online, il costo completo ammonterà a 9,90 Euro con spedizione, attivazione, SIM e primo mese anticipato.

Restando nel settore della telefonia mobile, Kena Mobile ha cambiato logo e nome giusto in questi giorni.