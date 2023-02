CoopVoce prepara nuova offerta da 7,90 euro al mese: ecco cosa include

Non volete una delle offerte Iliad di febbraio 2023? Allora meglio tenere d’occhio una promozione specifica in arrivo nei prossimi giorni: CoopVoce vuole proporre un piano da 7,90 euro al mese con prima mensilità in regalo a tutti coloro che vogliono completare la portabilità da altri operatori telefonici nazionali.

Stando a quanto riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, CoopVoce Evo 150 potrebbe subire un abbassamento di prezzo grazie a una offerta speciale: al posto degli 8,90 euro al mese ora richiesti in caso di attivazione, dal 16 febbraio prossimo le mensilità dovrebbero scendere a 7,90 euro con attivazione gratuita e primo mese in regalo. La promozione dovrebbe dunque valere fino all’8 marzo 2023, solo per nuovi clienti in portabilità e già clienti tramite cambio piano tariffario.

Ma cosa include nel suo bundle dati? Come da nome, sono compresi 150 Giga di Internet su rete 4G di TIM con velocità massime di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, 1000 SMS verso tutti e chiamate senza limiti verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale. In caso di esaurimento SMS il costo passa a 0,12 euro per messaggio, mentre in Roaming UE si ottengono 9 Giga al mese.

Per procedere con l’attivazione sarà necessario attendere la disponibilità online o richiedere maggiori informazioni dal 16 febbraio presso i punti vendita Coop. I già clienti CoopVoce dovranno pagare 9 euro una tantum per il cambio piano.

Nel mentre, l’operatore principale TIM propone queste offerte a febbraio per il cambio operatore.