CoopVoce prepara offerta speciale Black Friday: Giga illimitati a 9,90 euro al mese

Giusto il giorno seguente alla nostra rassegna sulle offerte di portabilità TIM di novembre 2022, è giunto il momento di parlare di uno dei suoi operatori virtuali: CoopVoce sta preparando una offerta speciale per il Black Friday, grazie alla quale sarà possibile avere Giga illimitati a 9,90 euro al mese.

Stando a quanto ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, infatti, dal 19 al 28 novembre 2022 CoopVoce proporrà Evo Giga Unlimited al detto prezzo mensile, grazie a uno sconto speciale dedicato al venerdì di offerte più importante dell’anno. Nel pacchetto dati sono inclusi 1000 SMS, minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, e Internet senza limiti in 4G su rete TIM a massimo 10 Mbps sia in download che in upload.

Questa offerta potrà essere attivata con richiesta di portabilità da qualsiasi altro operatore, pagando 9,90 euro al mese per l’attivazione, se effettuata online, o 19,90 euro al mese se effettuata nei punti vendita CoopVoce e presso i supermercati. Nei 9,90 euro citati sono inclusi spedizione, attivazione, costo SIM e prima mensilità.

Se quindi siete alla ricerca di una offerta telefonica dal pacchetto più ricco possibile a un prezzo accessibile, questa iniziativa promozionale fa proprio per voi.

In alternativa, pochi giorni fa Iliad ha rilanciato Giga 120 da 9,99 euro al mese con 5G.