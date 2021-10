CoopVoce regala 15 Euro di credito se effettuate la portabilità ad Halloween 2021

Le offerte di Halloween nel settore della telefonia mobile abbondano: assieme al ritorno di PosteMobile Creami WOW 50GB, nelle giornate più spaventose dell’anno anche CoopVoce lancia un’offerta limitata che consente di ottenere 15 Euro di credito residuo in regalo effettuando la portabilità.

Recandosi sul sito ufficiale dell’operatore virtuale, infatti, è possibile trovare tre offerte con l’invito a inserire il codice “HALLOWEEN21”. Scendendo nel dettaglio, si parla delle seguenti promozioni:

EVO Voce&SMS a 4,50 Euro al mese , offerta che include minuti illimitati di chiamate e 1000 SMS verso tutti, mentre per la navigazione in 4G sono disponibili solo 100 Mega;

, offerta che include minuti illimitati di chiamate e 1000 SMS verso tutti, mentre per la navigazione in 4G sono disponibili solo 100 Mega; EVO 30 a 6,90 Euro al mese , pacchetto che include chiamate senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso chiunque e 30 Giga di traffico mobile in 4G;

, pacchetto che include chiamate senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso chiunque e 30 Giga di traffico mobile in 4G; EVO 100 a 8,90 Euro al mese, bundle con chiamate illimitate verso qualsiasi numero nazionale, 1000 SMS verso tutti e 100 Giga.

Effettuando la portabilità del numero di telefono verso CoopVoce con una di queste offerte, il sistema permetterà di inserire nella voce “codici promozionali” il codice HALLOWEEN21. Grazie a questa promozione, potrete ottenere 15 Euro di traffico telefonico bonus. L’attivazione dovrà essere effettuata online, con consegna a domicilio o prenotazione e ritiro della SIM presso punti vendita Coop. L’unico costo aggiuntivo è pari a 9,90 Euro e include attivazione, costo SIM, prima mensilità anticipata e spedizione della SIM a casa.

Tra le altre offerte del momento abbiamo segnalato anche Very Special da 7,99 Euro al mese, proposta da Very Mobile fino al 22 novembre 2021 con 130 Giga di traffico dati in 4G.