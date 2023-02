CoopVoce regala 40 euro di credito telefonico per San Valentino: come ottenerli

In attesa dell’offerta CoopVoce da 7,90 euro al mese, in arrivo tra circa sei giorni sul sito ufficiale, lo stesso operatore virtuale ha lanciato una speciale iniziativa per San Valentino che consente di ottenere 40 euro di traffico telefonico in regalo. Attenzione, tuttavia, ai dettagli che limitano la validità della promozione.

Sul sito CoopVoce in queste ore è apparso un avviso molto particolare in occasione della promo “EVOLOVE”: “40 Euro di bonus se passate insieme a CoopVoce entro il 14/02”. Per ricevere il credito in regalo è evidente la necessità di effettuare la richiesta di portabilità entro il 14 febbraio 2023, inserendo il numero di telefono dell’altro membro della coppia nel campo “Codici promozionali” e assicurandosi che la dolce metà faccia lo stesso con il proprio numero quando effettua la richiesta di attivazione.

Dunque, è possibile scegliere tra le offerte attuali EVO 150, EVO 30 ed EVO Voce&SMS per fare un cambio operatore di coppia verso CoopVoce. Una volta ultimato il processo, entro e non oltre il 28 febbraio 2023, i due nuovi clienti CoopVoce risulteranno idonei a questa promozione e riceveranno 20 euro ciascuno sul proprio credito telefonico, entro il 16 marzo 2023.

I tre piani mobili disponibili sono quelli citati sopra e costano, rispettivamente, 8,90 euro al mese, 6,90 euro al mese e 4,90 euro al mese, e includono tutti chiamate illimitati e 1000 SMS, oltre ai Giga scritti nel nome stesso del pacchetto; nel caso di Voce&SMS, precisiamo, si ricevono solo 100 MB al mese.

