CoopVoce regala credito telefonico completando portabilità: si parte da 4,90 Euro al mese

Dopo il credito telefonico regalato da CoopVoce a Natale, l’operatore virtuale della nota catena di supermercati torna alla carica regalando a partire da oggi e fino al 9 marzo 2022 traffico telefonico bonus omaggio a chi effettuerà la portabilità con le sue offerte più recenti, a partire da 4,90 Euro al mese.

Come ripreso anche da MondoMobileWeb, tra le promozioni disponibili nel portfolio dell’operatore virtuale troviamo Evo Voce & SMS da 4,90 Euro al mese che comprende minuti illimitati di chiamate, 1000 SMS verso tutti e 100 MB di Internet in 4G. Altrimenti, a 6,90 Euro al mese è disponibile Evo 30, pacchetto che include minuti senza limiti, 1000 SMS e 30 Giga di Internet. Si passa, infine, a Evo 100 da 8,90 Euro al mese, piano che offre minuti di chiamate senza limiti verso qualsiasi numero fisso e mobile italiano, 100 SMS e 100 Giga di traffico dati in 4G.

Con attivazione online o in punto vendita Coop abilitato sarà possibile ottenere 10 Euro di traffico telefonico in omaggio, oppure 20 Euro dimostrando di essere Socio Coop in fase di attivazione. Il costo iniziale da sostenere in caso di attivazione online con spedizione a domicilio è di 9,90 Euro, con prima mensilità anticipata, mentre presso i punti vendita Coop verranno richiesti 10 Euro per la SIM e una prima ricarica per il primo mese.

