CoopVoce, torna a ottobre offerta da 7,90 euro al mese con 200 Giga

Giusto pochi giorni dopo avere visto le offerte Kena disponibili a ottobre 2022 per la portabilità da altri operatori telefonici, cambiamo marchio in occasione del presunto ritorno dell’offerta CoopVoce da 7,90 euro al mese con 200 Giga, previsto per il 20 ottobre prossimo.

Stando a quanto riferito in anteprima da MondoMobileWeb, dal 20 ottobre al 10 novembre l’operatore virtuale CoopVoce dovrebbe tornare a proporre presso i supermercati Coop e sul sito ufficiale l’offerta Evo 200 da 7,90 euro al mese. Nel pacchetto dati troviamo chiamate illimitate verso qualsiasi numero nazionale, 1000 SMS verso tutti e 200 Giga in 4G su rete TIM.

L’offerta non richiederebbe costi di attivazione, eccetto per i già clienti CoopVoce che dovranno spendere 9 euro. In caso di acquisto online della SIM con spedizione a domicilio, il prezzo da sostenere è pari a 9,90 euro tutto incluso, compresa la prima mensilità. In caso di prenotazione online con ritiro in punto vendita CoopVoce, il costo sarà pari a 17,90 euro per SIM, prima mensilità e 5 euro di traffico telefonico.

Tra le altre caratteristiche dell’offerta notiamo dunque che, in caso di superamento dei 200 Giga, la navigazione Internet viene bloccata; in caso di superamento degli SMS e delle chiamate, invece, i primi prevedono un costo di 0,12 euro per messaggio e le seconde di 0,12 euro al minuto oltre allo scatto alla risposta di altri 0,12 euro.

