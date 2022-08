CoopVoce, sta per tornare offerta bomba con 200 Giga a 7,90 Euro al mese

Coloro che vogliono cambiare operatore telefonico devono fare attenzione alle promozioni ora disponibili o in arrivo: dopo avere elencato le offerte Very Mobile per la portabilità a fine agosto 2022, spostiamo lo sguardo sull’operatore CoopVoce per il ritorno dell’offerta Evo 200 da 7,90 euro al mese.

Secondo quanto riportato da MondoMobileWeb, infatti, a partire dal 1° settembre prossimo e fino al 30 dello stesso mese tutti i nuovi clienti CoopVoce e coloro che sono già legati all’operatore virtuale potranno accedere a Evo 200. Questo bundle dati è caratterizzato da 200 Giga di traffico dati in 4G appoggiandosi alla rete TIM, 1000 SMS verso qualsiasi numero nazionale e anche chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili in Italia.

Coloro che sono già clienti dovranno pagare il costo di attivazione di 9 euro, mentre coloro che vogliono effettuare la portabilità da altri operatori non dovranno sostenere alcun costo aggiuntivo. L’unica spesa comune riguarda la ricarica per il pagamento della prima mensilità. Per essere precisi, in caso di acquisto online con spedizione a domicilio è possibile pagare 9,90 Euro una tantum comprensivi di spedizione, SIM, attivazione e ricarica; altrimenti, in caso di ritiro presso punti vendita aderenti e supermercati Coop sarà necessario pagare 10 euro.

