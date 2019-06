Il coordinatore dell'antiterrorismo europeo: 'Il 5G rende impossibili le intercettazioni'

Si inizia a parlare di un possibile effetto collaterale delle reti 5G ancora poco noto. Gilles de Kerchove, il coordinatore della politica antiterrorismo dell'Unione Europea, sostiene che il 5G renderà difficile, se non impossibile, le indagini. Arduo intercettare e tracciare terroristi e criminali.

De Kerchove avrebbe messo in guardia le istituzioni europee con un lungo e dettagliato report, che è stato inviato ai Ministri degli interni dei Paesi membri dell'UE. Il contenuto del rapporto è stato quindi analizzato e pubblicato dal quotidiano francese Le Monde.

Sono ancora tante le incognite legate al 5G, a partire dagli eventuali danni sul lungo periodo per la salute. Non manca la tesi di chi sostiene faccia male, tant'è che in Italia c'è già una proposta di legge firmata da alcuni grillini per sospenderne i lavori di attivazione sul territorio nazionale. Sempre sulla base di questa ipotesi sono nati anche dei comitati di cittadini che si oppongono alla costruzione delle nuove antenne per il 5G, come quelli che a Milano hanno fatto sospendere momentaneamente i lavori per la costruzione delle infrastrutture di Iliad.

Anche l'ONG StateWatch sostiene che il 5G renda difficile intercettare legalmente i criminali. Problematica, sarebbe l'uso della crittografia alla base delle nuove reti, che non permette di leggere l'IMSI, la "carta d'identità" che associa ogni utenza ad una identità precisa.

Non che agli inquirenti manchino altri strumenti per condurre le indagini, a partire dagli estremamente controversi captatori informatici. Leggendo tutto quello che accade sullo schermo dello smartphone intercettato, e potendo attivare camera e microfono in qualsiasi momento, rendono pressoché nulle le protezioni offerte dalla crittografia.