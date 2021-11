COP26: Stati Uniti, Australia, India e Cina non firmano accordo per eliminare il carbone

A Glasgow, in Scozia, si sta tenendo la COP26, una conferenza molto importante per il clima dove i leader del mondo stanno discutendo e negoziando i metodi per mitigare la crisi climatica. Per adesso oltre 40 paesi hanno deciso di eliminare gradualmente l'uso dell'energia a carbone, ma c'è una brutta notizia.

Il Global Coal to Clean Power Transition Statement guidato dal Regno Unito vedrà 190 paesi e organizzazioni eliminare gradualmente (non costruendo o investendo) tecnologie e impianti legati all'energia a carbone. Secondo quanto stabilito, le economie più grandi dovranno eliminare gradualmente l'uso del carbone per la generazione di elettricità negli anni '30, mentre le più piccole dovranno farlo negli anni '40.

Questo accordo, però, sembra essere iniziato con il piede sbagliato: Australia, Stati Uniti, India e Cina - alcuni dei paesi più dipendenti dal carbone - non hanno sottoscritto l'accordo. Per farvi capire, la combustione del carbone contribuisce a circa il 46% delle emissioni di anidride carbonica a livello globale. Ironia della sorte, proprio nelle ultime ore in Cina si è registrato un aumento degli inquinanti.

Fortunatamente il mondo ha visto un calo del 76% del numero di nuove centrali a carbone pianificate negli ultimi 6 anni e la nuova iniziativa voluta dal Regno Unito - uno dei paesi che più sta rispettando l'Accordo di Parigi - dovrebbe definitivamente abbattere questo numero. "Nazioni di tutti gli angoli del mondo si uniscono a Glasgow per dichiarare che il carbone non ha alcun ruolo da svolgere nella nostra futura generazione di energia", ha dichiarato Kwasi Kwarteng, Segretario per gli affari e l'energia del Regno Unito in un comunicato.

Insomma, saranno anche queste soltanto parole? O si farà finalmente qualcosa? Intanto ricordiamo che il 2021 doveva essere un anno migliore per il clima... ma la previsione non sembra essersi avverata.