COP27: Ecco il progetto per smascherare le nazioni che 'imbrogliano' sulle emissioni

Secondo quanto affermato in un incontro della COP27, le emissioni inquinanti, dovute dalla produzione di petrolio e gas, potrebbero essere 3 volte superiori di quanto ammesso dalle varie nazioni. Grazie però ad un progetto di monitoraggio satellitare, il Segretario delle Nazioni Unite ha assicurato che d'ora in poi sarà difficile "imbrogliare".

Infatti, il nuovo ed innovativo strumento, presentato durante i colloqui della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si sta tenendo in Egitto, ha individuato più di 70.000 siti emettitori di esalazioni inquinanti nell'atmosfera.

Il progetto, gestito da un consorzio di istituti di ricerca, enti di beneficenza ed aziende, monitora diversi siti chiave tra cui l'industria pesante, la produzione di energia, l'agricoltura, i trasporti, i rifiuti e l'estrazione mineraria.

Utilizzando poi l'intelligenza artificiale per analizzare i dati provenienti da oltre 300 satelliti, oltre a migliaia di sensori sulla terra ed in mare, il "cervellone" Climate TRACE ha rilevato che i primi 14 maggiori emettitori sono tutti siti di estrazione di petrolio e gas.

Di questi, secondo quanto riportato dall'ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore (fondatore del progetto), il più grande dell'intero pianeta è il Bacino Permiano in Texas, uno dei più estesi giacimenti petroliferi al mondo.

"Grazie ad i nuovi dati su metano e flaring (la combustione di gas naturale indesiderato da pozzi di petrolio e gas), ora stimiamo che le emissioni effettive siano tre volte superiori a quelle riportate", ha affermato Al Gore.

Decine di Paesi, dallo scorso anno, si sono impegnati ad agire per ridurre l'inquinamento dovuto ai potenti gas serra, ma la strada è ancora lunga. Considerando anche che il metano, emesso dalle perdite dalle installazioni di combustibili fossili e da altre fonti sfruttate dall'uomo come bestiame e discariche, è responsabile di circa il 30% dell'aumento globale delle temperature.

Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha elogiato la nuova iniziativa per aver fatto luce sulle emissioni effettive utilizzando osservazioni dirette, ed ha ammesso: "Con questo strumento si sta rendendo più difficile fare il greenwashing o, per essere più chiari, imbrogliare".

"Questo dovrebbe essere un campanello d'allarme per i governi ed il settore finanziario, in particolare per quelle realtà che continuano ad investire ed a sostenere, in maniera indiscriminata, l'inquinamento da combustibili fossili", ha aggiunto.

D'altronde, tempo fa è stata data la conferma che il 2021 è stato un anno record per le emissioni di CO2, chissà cosa ci diranno i dati di questo 2022. Purtroppo dobbiamo cercare di invertire la rotta, magari sviluppando tecnologie per ottenere energia solare senza sprechi, come in questo metodo molto promettente.