Una copia della Costituzione americana è in vendita: qualcuno vuole comprarla in Ethereum!

L'utilizzo delle criptovalute per le compravendite tradizionali è piuttosto limitato, anche se di recente AMC ha annunciato che potrete pagare l'ingresso al cinema in Dogecoin. Un gruppo di fan delle criptovalute, però, ha deciso di utilizzare le monete digitali per comprare una copia originale della Costituzione americana.

La copia è una delle sole tredici rimanenti dell'Edizione Ufficiale della Costituzione degli Stati Uniti d'America proclamata dal Congresso Continentale del 1776, ed è stata messa in vendita dal noto negozio d'aste Sotheby's. Il prezzo dell'oggetto, un vero e proprio pezzo della storia americana, è di 20 milioni di dollari, che è anche la cifra che il collettivo aveva in programma di raggiungere per aggiudicarsi la copia della Costituzione.

Il collettivo, che si è dato nome di ConstitutionDAO, dove "DAO" sta per "Decentralized Autonomous Organization" è riuscito a raccogliere ben 27 milioni di dollari in criptovalute tramite trading e donazioni in vista dell'asta, che si terrà il 19 novembre. ConstitutionDAO è solo l'ultima di una lunga serie di DAO, organizzazioni create sia per ragioni di mercato che per scopi filantropici nel mondo delle criptovalute.

Le DAO sono delle corporazioni di lavoratori decentralizzate per trader di criptovalute, le cui regole vengono scritte su degli smart contracts basati sulla blockchain Ethereum, in modo che tutte le funzioni della corporazione avvengano in maniera decentralizzata e automatica. All'atto pratico, le DAO servono per effettuare raccolte fondi rapide e per cifre piuttosto importanti, sfruttando una parte dei guadagni generati dal trading di criptovalute di chi vi accede.

ConsititutionDAO ha reso noto che, se vincerà l'asta, regalerà la copia della Costituzione a un museo, con la richiesta che essa venga messa in mostra gratuitamente per i visitatori. Al contrario, se la DAO dovesse perdere l'asta, il denaro verrà spedito a chi ha contribuito alla causa.

La nascita delle prime DAO e il loro successo nella raccolta di grandi somme di denaro è solo l'ultima delle dimostrazioni del grande ruolo svolto dalle criptovalute nell'economia mondiale: un'altra di queste "prove di forza" è stata data ieri dal portale Crypto.com, che ha acquistato il nome dello stadio dei Los Angeles Lakers per 700 milioni di Dollari.