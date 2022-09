Copiare il testo dalle immagini su Windows ora è semplicissimo: ecco come si fa

Vi è mai capitato di chiedervi come copiare rapidamente il testo dalle immagini quando state utilizzando un computer Windows? Ora c’è la soluzione: mentre Microsoft lavora sulla taskbar di Windows 11, un altro team del colosso di Redmond ha aggiornato i PowerToys con nuove utility molto interessanti.

L’update alla versione 0.62 di PowerToys scaricabile tramite GitHub consente di accedere a molteplici novità, ma a spiccare è il Text Extractor o “Estrattore di Testo”. Per impostazione predefinita, basterà aprire un’immagine o un sito Web d’interesse – magari con il copia-incolla bloccato – e utilizzare la scorciatoia da tastiera seguente: tasto Windows + Maiusc + T.

Dopodiché, basterà cliccare sullo schermo e trascinare il riquadro sul testo per copiarlo. In alternativa, è possibile tenere premuto Maiusc e trascinare la selezione originale in altre parti dello schermo. Una volta copiato il testo, basta premere Ctrl + V per incollarlo dove si preferisce. Ovviamente tramite l’app PowerToys è possibile personalizzare Text Extractor modificando la scorciatoia da tastiera.

Tra le altre utility di PowerToys 0.62 troviamo poi ”accento rapido”, essenziale per digitare caratteri accentati molto più velocemente, e il “righello per schermo” utile alla misurazione del numero di pixel. La prima deve essere abilitata manualmente all’interno dell’app, mentre la seconda è accessibile mediante la scorciatoia Windows + Maiusc + M.

Intanto, Microsoft sta lavorando sul design Mica Alt per Windows 11.