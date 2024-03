Copilot girerà offline, ma non per tutti: i requisiti per i chip neurali

Gli AI PC del prossimo futuro saranno ancora più veloci e intelligenti e garantiranno un'esperienza utente sempre superiore a un determinato livello soglia. Ad assicurarlo ci saranno dei requisiti per i chip neurali che useranno l'IA di Microsoft.

Avete letto bene: Copilot avrà presto dei requisiti minimi per l'esecuzione. Ma perché è così importante e, soprattutto, quali sarebbero questi requisiti?

A confermarlo (indirettamente) sarebbero stati dei dirigenti di Intel, direttamente dall'AI Summit di Taipei. Secondo la fonte, infatti, Microsoft sarebbe al lavoro per l'esecuzione in locale del suo popolare chatbot integrato nel sistema operativo. Di conseguenza, per far girare Copilot direttamente sulla propria macchina, l'AI PC dovrà soddisfare determinate caratteristiche, in particolare per quel che riguarda l'NPU, che dovrà essere in grado di sostenere perlomeno 40 TOPS.

Il processore neurale è ormai integrato nelle principali proposte hardware sul mercato, perlomeno per quel che riguarda il segmento mobile. Nel caso di Intel, il riferimento è a Meteor Lake e alla sua struttura chiplet che ospita anche una tile dedicata.

Tagliare il cordone ombelicale tra Copilot e i server di Microsoft comporterà una serie di vantaggi, tra cui una cospicua riduzione nei tempi di risposta, la cui elaborazione avverrà direttamente sulla macchina e non sull'etere, ma anche maggiori prestazioni complessive, senza le ovvie limitazioni dovute alle migliaia di richieste che Copilot gestisce nella rete ogni secondo.

Infine - ma soprattutto - Copilot in locale significa una maggiore privacy per gli utenti, dal momento che le interazioni possono essere limitate alla propria macchina, senza comunicare con i server dell'azienda.

