Copilot di Microsoft si aggiorna: in arrivo GPT-4 Turbo, Deep Search ed altre novità

Sono passati pochi giorni da quando Microsoft Copilot è uscito dalla fase di preview ed oggi arrivano delle importanti novità su cui potranno presto mettere le mani gli utenti.

Microsoft infatti ha annunciato che sono disponibili in fase di test alcune migliorie per Copilot, mentre altre saranno implementate nel corso del 2024. Nella fattispecie, ora l’IA può beneficiare dell’ultimo modello linguistico di OpenAI, GPT-4 Turbo che permetterà di “affrontare attività più complesse e più lunghe come la scrittura di codice e altro ancora”. La società di Redmond evidenzia che questo modello è attualmente in fase di test con alcuni utenti selezionati, e sarà implementato per tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.

La società americana ha però anche annunciato che Copilot e Bing Image Creator possono ora beneficiare del modello DALL-E 3 per la creazione di immagini partendo da prompt testuali. "Ora puoi utilizzare Copilot per creare immagini di qualità ancora superiore e più precise rispetto alle richieste con un modello DALL-E 3 aggiornato”, ha spiegato Yusuf Medhi di Microsoft.

Novità anche per Microsoft Edge, la cui barra laterale di Copilot permette di ottenere riepiloghi dei video che si stanno guardando su YouTube.

Per gli sviluppatori, presto sarà disponibile una funzionalità che permetterà a Copilot di generare calcoli, analisi di dati e righe di codice ancora più accurate. "Copilot scriverà il codice per rispondere alle tue richieste complesse in linguaggio naturale, eseguirà il codice in un ambiente sandbox e utilizzerà i risultati per fornirti risposte di qualità superiore" afferma Microsoft, secondo cui sarà anche possibile caricare o scaricare file da e verso Copilot.

In Bing arriva Deep Search, una funzionalità che sfrutta la potenza di GPT-4 per offrire risultati di ricerca ottimizzati anche per argomenti più complessi.