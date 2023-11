Copilot di Microsoft disponibile per il test su Windows 10: ecco come provarlo

Solo qualche giorno fa, Microsoft ha annunciato il lancio di Copilot su Windows 10. Oggi, il colosso di Redmond ha lanciato una Insider Preview del sistema operativo, per i tester iscritti al programma in questione, con Copilot integrato.

Il download può essere completato direttamente attraverso questo indirizzo. Dopo l’installazione, è possibile provare anche sul “vecchio” sistema operativo di Microsoft Copilot, che funziona in maniera molto simile alla controparte per Windows 11. Sul lato destro della barra delle applicazioni è infatti presente un pulsante che consente di accedere al chatbot IA in grado di rispondere a domande e generare testo.

Non è chiaro quando sia in programma il lancio più ampio, ma secondo molti non dovrebbe mancare molto prima che tutti gli utenti possano godere di questa nuova funzionalità.

L’arrivo di Copilot probabilmente rappresenterà uno degli ultimi canti del cigno di Windows 10, per cui la fine del supporto è prevista per il 14 Ottobre 2025, sebbene Microsoft abbia spiegato la scorsa settimana che sta rivedendo il suo approccio nei confronti di Ten, per cui ha annunciato anche degli importanti investimenti riguardanti sempre l’intelligenza artificiale. Microsoft comunque ha precisato che non rilascerà alcun aggiornamento importante a Windows 10 e l’ultima versione sarà la 22H2.