La Coppa Italia e Supercoppa Italiana restano su Mediaset fino al 2027

Era attesa per ieri l’assegnazione dei diritti televisivi di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, a pochi giorni dalla gara per la Serie A. Alla fine, la Lega Calcio ha accettato l’offerta presentata da Mediaset, che trasmetterà le due competizioni fino al prossimo 2027. Non si concretizza quindi il ritorno in Rai, da molti previsto e sperato.

Secondo quanto appreso, il Biscione avrebbe presentato un’offerta da 56 milioni di Euro più 2 milioni di costi fissi, per un total di 58 milioni di Euro a stagione, in salita rispetto ai 48 milioni di Euro per lo scorso triennio. Complice anche il nuovo format della Supercoppa Italiana, che è stato studiato proprio per attirare più pubblico e suscitare maggiore interesse.

“Esprimiamo soddisfazione per l’assegnazione a Mediaset del trofeo calcistico più importante d’Italia. E’ un caso unico – e un orgoglio – per un broadcaster commerciale poter offrire una grande competizione calcistica per squadre di club italiane tutta in esclusiva e senza alcun costo per i telespettatori” ha commentato l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

Mediaset aveva mostrato interesse anche per la gara della Serie A. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di raccontare, alla fine i diritti tv della Serie A sono stati assegnati a DAZN e Sky.