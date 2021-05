Coppa Italia, dove vedere la finale Atalanta contro Juventus in 4K?

Se siete degli appassionati di calcio, sicuramente saprete che non manca molto all'attesa finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Per questo motivo, potrebbe risultare interessante prepararsi come si deve al match, magari cercando di comprendere come vederlo in risoluzione 4K.

Ebbene, oggi 12 maggio 2021, a una settimana esatta dalla giornata in cui si terrà la partita (19 maggio 2021), è arrivato l'annuncio: Rai 4K trasmetterà l'evento in Ultra HD. Scendendo maggiormente nel dettaglio, potrete vedere la partita a questa risoluzione sul canale 210 di Tivùsat, ovvero tramite satellite. In ogni caso, ovviamente il match verrà trasmesso anche tramite i classici canali HD e SD della Rai.

Insomma, dopo aver "saltato" varie occasioni, dato che la Prima della Scala 2020 e "Ulisse - Il Piacere della Scoperta" di Alberto Angela recentemente sono rimasti "senza 4K", la Rai ha deciso di tornare a utilizzare il suo canale Ultra HD per un evento di primo piano come la partita Atalanta contro Juventus.

Fate attenzione al fatto che, per utilizzare correttamente Tivùsat, la parabola deve essere orientata su 13° EST Hotbird. Per il resto, vi ricordiamo che sulla piattaforma ci sono anche altri canali 4K. Per tutti i dettagli del caso su come vedere questi ultimi, consigliamo di consultare il portale ufficiale di Tivùsat.